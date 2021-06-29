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دبي تبدأ تطعيم الحوامل ضد كورونا بلقاح فايزر

دبي - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 6:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 6:11 م

بدأت إمارة دبي اليوم الثلاثاء تطعيم النساء الحوامل ضد فيروس كورونا، في جميع مراكز التطعيم المنتشرة في الإمارة.

وقالت المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة منى تهلك، إن شمول النساء الحوامل في حملة التطعيم من شأنه حمايتهن من انتقال العدوى إليهن، ومن ثم تعزيز الجانب الوقائي في أوساط المجتمع، فضلاً عن كون التطعيم في حد ذاته يمثل خطوة مهمة نحو التعافي من الوباء.

وأفادت "تهلك" بأن الهيئة وفرت الجرعات المطلوبة من لقاح"فايزر–بيونتيك" لتطعيم الحوامل، مؤكدة على ضرورة مراجعة المرأة الحامل للطبيب المختص المتابع للحمل في حال وجود حالة صحية تحول دون الحصول على اللقاح.

وأوضحت أن التطعيم سيتم أخذه على جرعتين، ويُنصح بأخذ اللقاح بعد مرور 13 أسبوعاً من الحمل.


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