الحكومة الأفغانية ترفض استيراد اللقاح الروسي المضاد لكورونا

كشفت وثائق، اليوم الثلاثاء، عن رفض وزارة الصحة العامة الأفغانية قبول عرض أحد التجار باستيراد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي إلى أفغانستان مجانًا، لأن اللقاح لم يحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية بعد.

ووفقا للوثائق التي حصلت عليها وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، كتب رئيس شركة النفط الدولية فضل رحيم سردار في رسالة إلى المجلس الاستشاري الأعلى للقصر الرئاسي الأفغاني، أن "شركة النفط الدولية ترغب في نقل 20 مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك V) إلى الحكومة الأفغانية مجانًا".

وأثنى خبراء الصحة الأفغان على عرض التاجر، مؤكدين أنه ما من سبيل للسيطرة على فيروس كورونا بدون اللقاح.

ويقول الخبراء إن منظمة الصحة العالمية لم توافق على لقاح (سبوتنيك V) الروسي لكن بعض الدول استخدمته ووجدته أكثر فاعلية من اللقاحين الهندي والصيني.