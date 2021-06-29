مواطنو الاتحاد الأوروبي ينتظرون لأشهر لمعالجة طلبات الإقامة في بريطانيا

كشفت أرقام رسمية نقلها مركز أبحاث بريطاني أن مواطني الاتحاد الأوروبي ينتظرون لأشهر من أجل معالجة طلبات الحصول على إقامة في بريطانيا.

وذكر معهد أبحاث السياسة العامة أن أكثر من 100 ألف شخص انتظروا لأكثر من 3 أشهر لمعالجة طلباتهم، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأوضح المعهد أن طلبات حوالى 102 ألف مواطن من الاتحاد الاوروبى وأفراد أسرهم، بمن فيهم 23 ألفا و900 طفل، ظلت معلقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر حتى 7 مايو.

وكانت الطلبات المقدمة لـ13 ألف شخص، بمن فيهم 650 طفلا، معلقة لمدة 6 أشهر على الأقل، في حين انتظر 8 آلاف شخص، من بينهم 285 طفلا، سنة على الأقل.

وحصل المعهد على هذه الأرقام عقب طلب بموجب قانون حرية المعلومات، تم تقديمه إلى وزارة الداخلية.