التعاون الدولي: الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حجم التمويلات خلال 2021

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الفترة المقبلة ستشهد إعلان عدد من الاتفاقيات وحجم التمويلات الدولية التي تم الاتفاق خليها خلال عام 2021 لسد الفجوة التمويلية.

أضافت المشاط، في مؤتمر الإعلان عن كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع كلية لندن للاقتصاد، أن قطاع البنية التحتية استحوذ على الحصة الأكبر من محفظة التمويلات الدولية خلال 2020 بنحو 5.9مليار دولار في 34 مشروع، يليها المياه النظيفة.

وأوضحت المشاط، أن الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة تجذب القطاع الخاص إلي المشاركة في هذه القطاعات، ومثال ذلك نجاح الإصلاحات الهيكلية في جذب الاستثمارات والتمويلات للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بعد إجراء مصر إصلاح هيكلي خاص بالتعريفةالكهربائية

ولفتت المشاط، إلي أنه يتم حاليا إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز تواجد القطاع الخاص في المشروعات الحكومية مثل مشروعات الموانئ الجافة في ٦ أكتوبر والعاشر من رمضان

واشارت المشاط إلي أنه تم تدشين 6 منصات تعاون دولية حتي الآن، في عدد من مجالات منها الصحة وقطاع الأعمال العام والزراعة وسد الفجوة بين الجنسين والتعاون التنسيقي المشترك مؤخراً تم إطلاق منصة لقطاع الاتصالات.