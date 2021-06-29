استقبل سناء برغش عضو مجلس النواب عن دائرة بندر في دمنهور، ومحمد السيد العريبى وكيل وزارة الأوقاف وقيادات مديرية الأوقاف بالبحيرة، لجنة من وزارة الأوقاف وهيئة الآثار الإسلامية ووزارة الآثار لإجراء المعاينات الفنية والهندسية وأعمال الرفع المساحي لضم مسجد الحبشي بدمنهور للآثار الإسلامية، تمهيدا لترميمه بمعرفة هيئة الآثار.

جاء ذلك استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش بشأن سوء الحالة التي وصل إليها المسجد في الفترة الأخيرة التي أثرت على زخارفه وفنونه المعمارية ذات الطابع المملوكي المتميزة والفريدة على أرض البحيرة خاصة وأنه يعد من المساجد الأثرية القليلة بعد مسجد التوبة بدمنهور.

وقالت اللجنة إن المسجد تراث يستحق الحفاظ عليه وترميمه بشكل الذى يليق به وضمه كأثر من الآثار الإسلامية العريقة.