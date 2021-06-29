قال الدكتور أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لمشروعات التحول الرقمي، إن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تهدف للوصول إلى المواطن لتقديم الخدمة، خاصة مع التكدسات التي تشهدها المركز الثابتة والتي أصبحت تشكل عبئًا على الدولة في ظل جائحة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الاثنين، أن الوزارة تحاول تأمين حياة المواطنين من خلال إتاحة تلك الخدمات، إضافة إلى أنها تستهدف تطوير الخدمات الحكومية.

وذكر أنه تم البدء بنحو 60 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جزء منها يقدم خدمات المحليات وآخر يقدم خدمات الأحوال المدنية وآخر خاص بخدمات التوكيلات والشهر العقاري، مضيفًا أنه من المستهدف ألا تكتفي المراكز بتقديم خدمة واحدة بل أكثر من خدمة بالتعاون مع أكثر من جهة.

وأشار إلى استهداف الوزارة لتقديم خدمات المرور والفحص الفني من خلال تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة، لافتًا إلى أنه مع بداية العام المقبل سيتم استكمال المرحلة المقبلة والتي تضم 10 عربة جديدة.

