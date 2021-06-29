كين يصف الفوز على المنتخب الألماني بـ«ليلة مثالية»

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قال هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي إن الفوز على المنتخب الألماني كان بمثابة "ليلة مثالية" ولكنه سرعان ما نقل تركيزه على مواجهة دور الثمانية في بطولة أمم أوروبا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في روما.

وحسم كين فوز المنتخب الإنجليزي على نظيره الألماني 2 / صفر بتسجيل الهدف الثاني قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة اليوم الثلاثاء وذلك بعدما سجل رحيم سترلينج الهدف الأول في الدقيقة 75.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" تصريحات كين التي أدلى بها لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، حيث قال :"إنه انتصار لن ننساه أبدا. كان أداء عظيما، شباك نظيفة مرة أخرى، ليلة مثالية فقط".

وأضاف :" سنستمتع بهذا الانتصار، ولكننا نعلم الآن أن لدينا مباراة كبيرة أخرى يوم السبت. نحن نحافظ على نظافة شباكنا ونبني ثقتنا في هذا".

وأردف :"هذا سيمنحنا المزيد من الثقة بالنفس، ولكن علينا أن نتأكد الآن من تحقيق النتيجة الصحيحة يوم السبت".

وتابع :" لا يمكننا أن نتوقف. بكل وضوح نريد المضي قدما وتنتظرنا مباراة صعبة".

واعترف كين بأهمية فوز إنجلترا على ألمانياـ التي لم يتغلبوا عليها في أي بطولة كبرى منذ نهائي كأس العالم 1966.

ولكنه أكد أن الفريق الذي يدربه، جاريث ساوثجيت، يستهدف التواجد في المباراة النهائية.

وقال :" لا يوجد أكبر من هذا. مباراة اقصائية أمام بلد كبير، على أرضنا عندما تكون كل الضغوط علينا، كل التوقعات، وحققنا نتيجة إيجابية".

وأكد :"ينبغي علينا أن نفخر بهذا الانتصار. ولكن المحصلة النهائية أننا لا نريد التوقف هنا. لدينا رؤية عما نريد الذهاب إليه كفريق، مجموعة من اللاعبين والجهاز الفني، ولم ننته بعد".

وأردف :"أحببنا كل ثانية، ونتمنى أن نعود هنا لخوض مباراتي الدور قبل النهائي والنهائي".

وانتقد كين بسبب أدائه الضعيف في مباريات المنتخب الإنجليزي الثلاثة في دور المجموعات وأكد أنه ارتاح بعدما كسر عقمه التهديفي في البطولة.

وأضاف :" كمهاجم، يجب عليك فقط أن تكون مستعدا للفرصة التالية، للهجمة التالية".

وأكد :"جاك جريليش مرر كرة عرضية رائعة وكنت قادرا على وضعها داخل الشباك. شعور مذهل. أي مهاجم يريد تسجيل الأهداف، لذلك من الرائع أن أسجل أول أهدافي في هذه البطولة".

واختتم تصريحاته قائلا :" أتمنى أن أسجل هدفين آخرين. أي فريق سيتطلع إلينا وسنعلم أننا خطيرون".