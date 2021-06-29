معرض القاهرة للكتاب: كل هاتف محمول له 4 تذاكر فقط

قال شوكت المصري، رئيس اللجنة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الدخول على المنصة الإلكترونية للمعرض يكون من خلال المتصفح الخاص بالحاسب الآلي مباشرة، مشيرًا إلى أن المواطنين بإمكانهم حجز تذكرة الدخول من خلاله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن حجز التذكرة مرتبط برقم الهاتف المحمول فقط لا غير، موضحًا أن كل هاتف محمول له 4 تذاكر فقط.

وأشار إلى أن المواطن الذي يرغب في الحصول على أكثر من 4 تذاكر لظروف ترتبط بدراسته بإمكانه حجز التذاكر من أي هاتف آخر، معلقًا: «حددنا 4 تذاكر فقط لأننا نخاف من فكرة الإلكتروني».

وذكر أن كبار السن الذين لا يتعاملون مع التكنولوجيا، بإمكانهم التوجه إلى أرض المعارض مباشرة وسيساعدهم المتطوعون في حجز التذكرة الخاصة بدخولهم، مؤكدًا على تقدير المعرض لكبار السن فوق 60 عامًا وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

ولفت رئيس اللجنة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى أن المنصة الإلكترونية تتسم بضم كل دور النشر، موضحًا أن المواطن يستطيع معرفة الإصدارات من الكتب وأسعارها.

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء معرض القاهرة الدولي للكتاب .

ويشارك في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، وكذلك تخصيص ركن خاص يكون سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا.