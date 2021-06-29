 تريزيجيه: رفضت عرضا من بطل الدوري الإيطالي لأجل أستون فيلا - بوابة الشروق
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تريزيجيه: رفضت عرضا من بطل الدوري الإيطالي لأجل أستون فيلا

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 2:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 2:05 ص

فضل محمود تريزيجيه، لاعب استون فيلا، اللعب للدوري الانجليزي عن الانتقال انتر ميلان الإيطالي.

وقال تريزيجيه في حوار لقناة الأهلي: «في يناير 2019 حصلت على عرض ضخم للغاية من الدوري السعودي».

وأضاف: «لكني رفضت عرض الخليج والذي كان يقدر بخمس ملايين يورو سنويا والعقد مدته 4 سنوات».

وأكمل تريزيجيه: «وقاسم باشا وقتها رفض العرض الخليجي وفصل استمراري مع الفريق».

واتم: «ثم طلب إنتر ميلان الإيطالي ضمي وكان أعلى من عرض أستون فيلا، لكني رفضت بعدما طلبوا مني اللعب لمدة موسم مع بارما، لأنني كنت استهدف الانتقال للدوري الإنجليزي».


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