تريزيجيه: رفضت عرضا من بطل الدوري الإيطالي لأجل أستون فيلا

فضل محمود تريزيجيه، لاعب استون فيلا، اللعب للدوري الانجليزي عن الانتقال انتر ميلان الإيطالي.
وقال تريزيجيه في حوار لقناة الأهلي: «في يناير 2019 حصلت على عرض ضخم للغاية من الدوري السعودي».
وأضاف: «لكني رفضت عرض الخليج والذي كان يقدر بخمس ملايين يورو سنويا والعقد مدته 4 سنوات».
وأكمل تريزيجيه: «وقاسم باشا وقتها رفض العرض الخليجي وفصل استمراري مع الفريق».
واتم: «ثم طلب إنتر ميلان الإيطالي ضمي وكان أعلى من عرض أستون فيلا، لكني رفضت بعدما طلبوا مني اللعب لمدة موسم مع بارما، لأنني كنت استهدف الانتقال للدوري الإنجليزي».