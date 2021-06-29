شرطة جاكرتا تنوي فرض قيود على الحركة في 35 منطقة لاحتواء كورونا

أعلنت شرطة العاصمة الإندونيسية (جاكرتا) اعتزامها فرض قيود على الحركة العامة في 35 منطقة في المدينة وحولها، في إطار الجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مدير إدارة المرور بشرطة العاصمة جاكرتا، سامبودو بورنومو "إجمالاً، هناك 35 منطقة تخضع لنطاق سلطة شرطة العاصمة جاكرتا وتغطي جاكرتا وبيكاسي وديبون وتانجيرانج"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية اليوم /الثلاثاء/.

وأوضح أن هذه المناطق تشمل 21 منطقة ستخضع لتقييد الحركة، و14 منطقة ستخضع للرقابة على الحركة.

وأضاف أنه في مناطق تقييد الحركة، ستمنع الشرطة الدخول إليها والخروج منها للحد من الازدحام، مضيفًا أن السكان المحليين وخدمات الطوارئ الصحية هم وحدهم المعفون من القيود.

وتابع: إن الشرطة لن تمنع الدخول إلى مناطق الرقابة على الحركة أو الخروج منها، لكنها ستُخضع تلك المناطق لإشراف مشدد من خلال تسيير الدوريات ونشر الضباط في المواقع الأكثر عرضة للخطر.

وأشار إلى أن القيود الجديدة سيعمل بها في الفترة من الساعة 9 مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا يوميًا.

يأتي ذلك فيما تشهد إندونيسيا ارتفاعا قياسيا في إصابات كوفيد-19 والوفيات المرتبطة به، حيث سجلت البلاد يوم الأحد أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة بلغت 21 ألفا و95 إصابة. وتسجل جاكرتا أعدادا قياسية من الإصابات اليومية وصلت إلى أكثر من 7 آلاف إصابة.

وفي المجمل، سجلت البلاد - حتى الآن - مليونين و135 ألفا و998 إصابة بكوفيد-19، و57 ألفا و561 حالة وفاة ناجمة عنه، وفقا لآخر البيانات الرسمية الصادرة أمس.