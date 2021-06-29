قال محمد عيد بكر الناطق باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن إنتاج أول أتوبيس كهربائي مصري الصنع، صديق للبيئة، يعتبر ثمرة لتعاون جاد وبناء بين الوزارة والقطاع الخاص.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الاثنين، أن الأتوبيس مكيف ومزود بكاميرات داخلية وخارجية وبه شبكة إنترنت «wifi»، إضافة إلى مخرج «usb» لشحن الهواتف خلال الرحلة، معتبرًا أن الميزة الأهم هو تزويد الأتوبيس بخاصية إطفاء ذاتي لطمأنة المواطنين بأنه قد يؤدي إلى "كهربتهم" أو اندلاع حريق.

وأوضح أن نسبة المكون المحلي في الأتوبيس تتخطى الـ60%، بينما نسبة المتبقية تشمل البطارية والموتور باعتبار أن بعض الدول بينها الصين تحتكر تصنيعهما، مشيرًا إلى بحوث مصرية يتم إجراؤها حاليًّا قد تساهم في تصنيع البطاريات، وصولًا لكي يكون مكون هذا الأتوبيس مصري بنسبة 100%.

ولفت إلى استخدام الأتوبيس على مدار الأشهر الماضية لبحث مدى تماشيه مع الشارع المصري، إذ ارتاده أكثر من 40 ألف مواطن بعدما استخدمته هيئة النقل العام في محافظة القاهرة، مؤكدًا أنه يتسم بسرعة الشحن إذ يستغرق الأمر ساعتين فقط، وبالتالي يتمكن من تنظيم رحلاته إلى تتخطى الـ350 كيلو مترًا.

وكان المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد شهد صباح الاثنين، مراسم توقيع اللواء رفيق رزق عبده، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المُدرعات «مصنع 200 الحربي»، عقد تصنيع الأتوبيس الكهربائي المصري بالشراكة بين «المصنع» وشركة صناعة وسائل النقل MCV.