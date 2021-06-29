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«تعليم الشيوخ» تناقش تعديل قانون تنظيم الجامعات

أحمد عويس
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 2:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 2:49 م

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني دعبس، اجتماعا لمناقشة مقترحات الجامعات بشأن تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

كما تناقش اللجنة رد وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بشأن الاقتراح برغبة المتقدم من النائب حازم الجندي بخصوص تطوير الاختبارات المكملة لشهادة الدبلومة الأمريكية وحلول مشكلة الاختبارات الدولية الحالية في مصر.

كما تناقش اللجنة أيضا استراتيجية عمل الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار واستعراض الخطة التنفيذية لمشروع استخدام التكنولوجيا الرقمية في محو الأمية واستراتيجية الهيئة لمحو أمية مواطني المحافظات الحدودية.

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