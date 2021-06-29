«تعليم الشيوخ» تناقش تعديل قانون تنظيم الجامعات

وزير العدل: نتعاون مع التخطيط والاتصالات للانتهاء من تطوير مكاتب الشهر العقاري

وزير العدل: الانتهاء من 98% من خطة الـ3 مراحل لرفع كفاءة المحاكم في مصر

أنسي ساويرس.. رحلة عقود من الفِلاحة إلى المقاولات وقصة أجمل صفقة في حياته