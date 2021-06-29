وزير خارجية ألمانيا يعلن استعداده لمناقشة حماية براءات اختراع لقاحات كورونا

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، استعداده، من حيث المبدأ، لإجراء مباحثات بشأن تعليق حماية براءات الاختراع للقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقال ماس، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، في مدينة ماتيرا الإيطالية: "أرى أنه يجب التحدث من حيث المبدأ عن إلغاء براءات الاختراع بالنسبة للقاحات".

وأشار ماس، في نفس الوقت إلى أن ذلك سيكون نقاشا رسميا وطويلا للغاية، مشددا على أنه يجب الاهتمام الآن في البداية بتحسين سلاسل التوريد وتوسيع نطاق مرافق الإنتاج في الدول الفقيرة.

وأكد: "لا يتم المساعدة حاليا إلا بما يسير بشكل سريع".

يذكر أن الولايات المتحدة طرحت تعليق براءات الاختراع للنقاش من أجل زيادة إنتاج اللقاحات للدول الفقيرة.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معارضتها بشكل واضح لذلك أكثر من مرة- بالنظر أيضا إلى مطوري لقاح ألمان مثل شركة "بيونتك"، كما أن المفوضية الأوروبية وبريطانيا تعارضان تعليق حماية براءة الاختراع.