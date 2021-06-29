السلطات النيجيرية تعتقل زعيم حركة انفصالية

اعتقلت السلطات النيجيرية نامدي كانو، زعيم حركة انفصالية تنشط في المنطقة الجنوبية من البلاد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، عن عمر جواندو، المتحدث باسم النائب العام أبو بكر مالامي، قوله عبر الهاتف إن كانو، الذي فر من نيجيريا في عام 2018 أثناء محاكمته بتهمة الخيانة، موجود الآن في المحكمة العليا الاتحادية في أبوجا.



وقال مالامي للصحفيين اليوم الثلاثاء إن زعيم حركة "بيافرا" للسكان الأصليين، المعروفة باسم "ايبوب" عاد إلى نيجيريا "لمواصلة الخضوع للمحاكمة بعد اختفاءه بعد الأفراج عنه بكفالة".



وأوضح أن كانو، الذي وصل إلى نيجيريا أول أمس 27 يونيو، "متهم بالتورط في أنشطة تخريبية تشمل التحريض على العنف خلال البث التليفزيوني والإذاعي والإلكتروني ضد دولة نيجيريا ومؤسساتها".