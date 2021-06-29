عودة مارسيلو واستقبال حافل أبرز كواليس لقاء الإسماعيلي وفلسطين

انتهى منذ قليل لقاء النادي الإسماعيلي مع منتخب فلسطين الأوليمبي، في إطار استعدادات الدراويش لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الـ٢٨ من الدوري العام المصري.

وقرر الجهاز الفني للدراويش بقيادة ايهاب جلال بالدفع بلاعبي فريق الأمل بالنادي و تجنب إشراك لاعبوا الفريق الاول، خوفًا من تعرض أحدهم لإصابة قد تُعطل مشاركته أمام زعيم الثغر.

وشهدت المباراة عودة حسين السيد ”مارسيلو“ الظهير الأيسر للفريق، الذي شارك في بعض الدقائق من شوط اللقاء الثاني، مما يعني تماثله للشفاء و تواجده خلال مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة بشكل طبيعي.

وقام مجلس إدارة النادي الاسماعيلي وجميع أعضاء الفريق الأول باستقبال حافل للأشقاء الفلسطينيين من خلال لافتات ترحيب في كل جوانب الملعب، و ذلك على هامش مواجهة اليوم التي جمعت الفريقين على ستاد النادي الاسماعيلي الرئيسي.