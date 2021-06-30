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ألمانيا: جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة قد تكون وراء هجوم مالي

الجيش الالماني في مالي
الجيش الالماني في مالي
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 11:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 11:52 م
قالت السلطات الأمنية الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي قد تكون وراء الهجوم الذي وقع في مالي وأسفر عن إصابة 13 جنديًا.

وأوضح برونو كال، رئيس وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية "بي إن دي"، خلال حلقة نقاش مع إحدى هيئات الجيش، إن طرفا فاعلا كان مرتبطا بتنظيم القاعدة جذب الانتباه مرارا في الآونة الأخيرة من خلال عمليات مماثلة.

وأصيب 12 جنديا ألمانيا وجنديا بلجيكيا واحدا بجروح، خلال هجوم يوم الجمعة الماضي بعد أن فجر انتحاري سيارة مفخخة.

ولم تعلن أي جماعة رسميا مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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