سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تستضيف الخرطوم غدا المؤتمر الحادي عشر لاختيار مجلس أمناء الوكالة الإفريقية لاستيعاب المخاطر التابعة للاتحاد الإفريقي، الذي يُعقد بمشاركة عدد من الدول الإفريقية عن بعد.

والتقى الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور ابراهيما الشيخ ديونق مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير الوكالة الإفريقية لاستيعاب المخاطر.

وتناول اللقاء الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الوكالة في مساعدة السودان في إدارة المخاطر المتعلقة بالطبيعة، علما بأن السودان يترأس الدورة الحالية للوكالة التي انطلقت في شهر أبريل الماضي وتستمر حتى أبريل القادم.

ووصف الدكتور جبريل إبراهيم، مبادرة الوكالة الإفريقية لاستيعاب المخاطر بالمهمة، مشددا على ضرورة عمل الدول الأعضاء سويا من أجل حماية المجتمعات الإفريقية.

من جانبه، عبر ديونق عن سعادته بانخراط السودان في المجتمع الدولي واستحقاقه لاستقطاب الدعم من كافة المنظمات الدولية وإعفاء ديونه.