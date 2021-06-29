 البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي بالصين إلى 8.5% - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي بالصين إلى 8.5%

بكين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 10:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 10:01 ص

أظهرت بيانات تم نشرها اليوم الثلاثاء، أن التعافي الاقتصادي في الصين هذا العام قد يكون أقوى مما كان يُعتقد في السابق.

ورفع البنك الدولي، في تحليل جديد للوضع الاقتصادي في الصين، توقعاته للنمو بها إلى 8.5%، بارتفاع بـ0.4% عن التحليل السابق.

كما توقع البنك نموا بنسبة 5.4% في العام القادم، وهو ما يعني العودة إلى المعدلات طويلة الأجل السابقة للجائحة.

واستمرت الثقة لدى كل من المستهلكين والأعمال في التحسن خلال الفترة الماضية، ما يعني إمكانية توقع تحسن الأوضاع في سوق العمل وارتفاع الطلب المحلي.

وتوقع البنك الدولي أيضا أن يستمر الأداء الجيد للصادرات الصينية.

وحذر البنك، في الوقت نفسه، من أن أي تفشٍ جديد لفيروس كورونا من شأنه أن يعطل النشاط الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الصينية أكثر حذرا في توقعاتها بشأن النمو، وحددت هدفها الرسمي لهذا العام "فوق 6%".


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