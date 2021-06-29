تفقد اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء، مبني المركز التكنولوجي بمجلس المدينة.

وأعلن رئيس مجلس الحسنة، أنه تم الانتهاء من تجهيزه، وأنه الآن على أتم الاستعداد للتشغيل.

ويضم المركز 4 أجهزة حاسب آلي، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج تطوير الخدمات الحكومية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بصوره حضارية.

وأكد أن المركز يعمل على تنظيم العمل في كل الإدارات والمكاتب الخدمية من أجل خدمة المواطنين بمركز ومدينة الحسنة وإنهاء طلباتهم وخدماتهم في سهولة ويسر وفي أقصي سرعة، وذلك ضمن تطبيق نظام الشباك الواحد لفصل مقدم الخدمة عن المواطن.