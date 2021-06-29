قالت هبة عصام الدين، استشاري التغذية العلاجية، إن القهوة مفيدة جدًا للقلب ولكن بحذر حتى لا تؤدي إلى ارتفاع الضغط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كونسولتو» مع الإعلاميتين إيريني نجيب ورنا الدويك، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الثلاثاء، أن القهوة تحتوي على مضادات أكسدة قوية جدًا، تعمل على الحماية من الإصابة بالسرطانات، خلاف أنها تساعد على تقليل الشهية وحرق الدهون، وتزيد من التركيز إلى حد كبير، وتعتبر منبه قوي للغاية.

وذكرت أن القهوة الخضراء مفيدة جدًا لخفض الوزن، وأضراراها أقل على ضغط الدم، خاصة وأنها تزيد من معدل الحرق، مضيفة أن القهوة مفيدة، ولكنها تزيد من القلق والتوتر عند بعض الناس، خاصة وأنها تحتوي على الكافيين الذي يزيد من التوتر.

وأشارت إلى أن البعض يسرف في تناول القهوة بشكل كبير جدًا، وهذا الأمر مضر للغاية، لافتة إلى أن تناول القهوة بعد الساعة الخامسة مساءً أمر غير مفضل، خاصة وأنها تعتبر مادة منبهة.

ولفتت إلى أن هناك الكثير من أنواع الأطعمة التي تُهدي الأعصاب، مثل الأطعمة التي تحتوي على الأوميجا ثري مثل الأسماك، والمكسرات مثل اللوز وعين الجمل.