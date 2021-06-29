صحيفة عمانية: الاعتداء على سوريا يخدم ويدعم التنظيمات الإرهابية

اعتبرت صحيفة (الوطن) العمانية، اليوم الثلاثاء، أن العدوان الذي تعرضت له المنطقة الحدودية السورية العراقية في أقصى ريف دير الزور الشرقي أول أمس؛ يهدف إلى خدمة ودعم التنظيمات الإرهابية المسلحة السَّاعية إلى تدمير سوريا؛ خدمةً للمشروع الاستعماري الذي يراد أن يتسيّده كيان الاحتلال الإسرائيلي ويقوده في الإقليم.

وذكرت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم تحت عنوان (سوريا.. اعتداءات متواصلة هدفها واحد)- أن سوريا تعرضت سابقا لاعتداءات متكررة راح ضحيتها سوريون أبرياء، والعدوان الذي استهدف بيوتًا سكنية قرب الحدود السورية العراقية في ريف البوكمال الليلة قبل الماضية؛ أسفر عن وفاة وإصابة ثلاثة مدنيين.

وأشارت إلى أنَّ العدوان الجوي على سوريا -أول أمس- يتزامن مع ألوان مختلفة من الاعتداءات، كتدمير محطّات المياه ومحطّات توليد الكهرباء، حيث بات الشعب السوري يعاني من العطش ومن انقطاع الكهرباء، بجانب عقوبات التَّجويع الظَّالمة والحصار الجائر المفروضة عليه، وهو ما يبرهن على زيف الادعاءات والافتراءات بأن التدخل في الشؤون الداخلية للدولة السورية، وتوجيه دفَّة الإرهاب إليها هدفه مساعدة الشعب السوري حتى يحقق تطلعاته.

وتساءلت الصحيفة "كيف يتفق أمر مساعدته مع قطع المياه عنه وتعطيشه وتجويعه، وتهديد حياته وأمنه واستقراره؟ فهذه من أهم حقوق الإنسان السوري والعربي التي لا تزال تُنتهك طَوال ما يزيد على عقْدٍ من الزمان".