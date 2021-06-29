الرقابة المالية: استثمارات التأمين ترتفع إلى 108 مليارات جنيه في 4 سنوات

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن نشاط التأمين فقد شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الـ4 سنوات -منذ بداية الاصلاح الاقتصادي في 2017 حتى 2020؛ حيث ارتفع صافي الاستثمارات لتصل إلى 108 مليار في 2020 مقارنة بـ 86 مليار جنيه في 2017، بزيادة بلغت 26%.

وأضاف عمران في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، لرصد حصاد 4 سنوات، إن قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 61 مليار جنيه في 2017، بزيادة قدرها 36%.

وأضاف أنه على الرغم مما شهدته البلاد من تحديات صعبة خلال السنوات السابقة، فقد استطاعت الحكومة المصرية تبني برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ساهم في تطوير أداء كافة القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ضمنها القطاع المالي الغير مصرفي، والذى شهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة 2017-2020.