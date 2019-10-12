إحالة 11 متهما باغتيال أمين شرطة في البحيرة إلى مفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار مصطفى المغازي، وعضوية المستشارين جمال عبد الناصر سالم وحاتم حمزة عبد الرحمن، وسكرتارية حسام الرملي، اليوم الثلاثاء، إحالة 11 إخوانيًا متهمين بحادث اغتيال أمين شرطة، لفضيلة مفتي الجهمورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

وتضم قائمة المتهمين كلًا من: "حمادة محمد فتح الباب، محمد حمدي عبد الوهاب بكر، بديع أحمد سيد بكر، أحمد محمد عبد الرحيم زوره، أحمد عبد الحكيم الصاوي، عوض صبحي النجار، أبو عبيدة سيد أحمد العموري، أحمد محمد غيط، محمد أحمد يوسف العموري، إكرامي محمد يوسف غالي، صبحي عبد ربه العاسي".

وترجع أحداث الواقعة حينما، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يوم 18 من شهر ديسمبر لسنة 2014، بقيام ملثمين مجهولين يستقلون دراجة نارية، بإطلاق وابل من النيران على الأمين "ربيع محمد علي"، 38 عامًا، أمين شرطة بمباحث الدلنجات، أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه خفير نظامي بقرية الوفائية، مما أدى لإصابته بطلق ناري في البطن وتوفى في الحال وفروا هاربين.

وتمكن ضباط المباحث الجنائية، بالاشتراك مع الأمن الوطني والعام، من ضبط "بديع. س" و"أحمد. م"، و"أحمد. ع" و"أبو عبيد. س"، و"إكرامي. م" و"صبحي. ع"؛ لاتهامهم بقتل أمين الشرطة والشروع في مقتل الخفير الذي كان يرافقه، وذلك عقابًا على نشاطهما لما لهما من دور بارز في كشف غموض وقائع إرهابية مجهلة آخرها "حادث حريق مكتب بريد الوفائية"، والمحرر بشأنه المحضر رقم 8513 لسنة 2014 إداري الدلنجات في 16 نوفمبر 2014.

وضبط العديد من العناصر الإخوانية المطلوبة على ذمة قضايا إرهابية من المقيمين بقرية الوفائية وأن وراء قتله خلية إرهابية تنتمى لتنظيم "الإخوان" الإرهابي وأن من عناصرها كل من "بديع. ا. أ"، حاصل على دبلوم صنايع، ويعمل تاجر ليمون والصادر ضده قرار النيابة العامة بالضبط والإحضار في القضيتين رقمي 5041 لسنة 2014 إداري الدلنجات 2 أحوال مركز الدلنجات في 24 ديسمبر 2014، تحريض على أعمال عنف، "أحمد. م. ع" طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، "أحمد. ع. ف" طالب بجامعة طنطا، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز وآخرين.

وحددت هيئة المحكمة جلسة 29 من شهر يوليو القادم للنطق بالحكم على المتهمين في القضية.