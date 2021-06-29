هيئات إعلامية روسية تتحدث عن مداهمات الشرطة لمنازل صحفيين

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تردد أن الشرطة الروسية قامت بتفتيش منازل عدد من الصحفيين اليوم الثلاثاء، وقيامها باحتجاز صحفي واحد على الأقل.

وأفادت منصة بروجيكت الإخبارية على شبكة الانترنت بأن الشرطة داهمت منزل رئيس التحرير رومان بادانين، وقامت باحتجاز نائب رئيس التحرير ميخائيل روبين.

وكان قد تم عرقلة الوصول للموقع الإلكتروني للمنصة بشكل متقطع.

وتكهن العاملون بالمنصة أن تكون المداهمة ذات صلة بتقرير تم إعداده بشأن مسؤول تنفيذي اقتصادي في سانت بطرسبرج عام 2017.

واشتكت مؤسسات إعلامية منتقدة للحكومة الروسية من تعرضها لضغوط متزايدة من الحكومة.

وجرى تصنيف مؤسسات مثل موقع ميدوزا، المنتقد للحكومة، على أنها " عملاء أجانب".



