متحدث جامعة القاهرة عن صاحب أزمة شهادة الثانوية العامة: ناجمة عن أخطاء لا علاقة لنا بها

علق الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، على واقعة طالب الفرقة الثانية بطب قصر العيني فادي أيمن، المعروف إعلاميًا باسم «صاحب أزمة شهادة الثانوية العامة»، قائلًا إن الأزمة ناجمة عن مجموعة أخطاء لا علاقة للجامعة بها.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن الطالب فادي أيمن سيعود إلى الدراسة ويستكمل امتحانه، لافتًا إلى إجراء امتحان بديلًا عن الامتحان الذي لم يحضره.

وأشار إلى أن الحكاية بدأت عندما راجعت الجامعة منذ فترة الشهادات والأوراق للتأكد من عدم وجود عمليات تزوير أو تبادل للأسماء، متابعًا: «أرسلوا الأوراق إلى وزارة التربية والتعليم من ضمنها أوراق الطالب فادي أيمن».

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم ردت بعدم وجود طالب بهذا الاسم في قاعدة البيانات، وأن رقم الجلوس يخص طالب آخر اسمه فادي فرج، مضيفًا أن الشخص الأخير تقدم بطلب لتغيير اسمه من فادي أيمن إلى فادي فرج، ومعه مجموعة من الوثائق التي تدعم الأمر.

وذكر أن الجامعة بعد احتجاج الطالب فادي أيمن على مواقع التواصل الاجتماعي تأكدت من صحة بيانات الطالب، مؤكدًا أن موقف الطالب سليم وتم إجراء اتصالات ما بين رئيس الجامعة ووزير التربية والتعليم لحل المشكلة.