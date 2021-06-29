وزيرة الدفاع الألمانية تؤكد أهمية مهمة قوات بلادها في مالي

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور أهمية مهمة الأمم المتحدة في مالي بغرب أفريقيا عقب الهجوم الانتحاري الذي استهدف جنود ألمان مشاركين في المهمة.

وقالت الوزيرة، في تصريحات لمحطة "آر تي إل" التليفزونية، اليوم الثلاثاء: "سنحلل بدقة الهجوم على جنودنا، ومن ثم علينا أن نتحدث عما إذا كانت الحماية والوسائل المتاحة لدينا كافية على الإطلاق أو ما إذا كان علينا توفير المزيد".

وذكرت كرامب-كارنباور أنها تعتزم خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة مناقشة الظروف العامة لمهمة مالي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقالت الوزيرة: "مالي أمامها طريق صعب... في مالي لدينا هياكل دولة أصبحت أضعف، ولدينا هياكل إرهابية أصبحت أقوى. لكن إذا غادرنا نحن والدول الأخرى المنطقة، فمن سيعمل من أجل إحلال الاستقرار؟".

وأكد الوزيرة أنها لا تريد تحويل مهمة السلام إلى مهمة قتالية، قائلة: "المهمة في مالي هي مهمة سلام واضحة. إنه لأمر محزن أن الهجوم ليس حادثا منفردا. وهذا جزء من الواقع في هذه المهمة".

وأضافت أن مالي "مهمة خطيرة وكانت كذلك على الدوام. لقد رأينا ذلك الآن بطريقة مروعة".

وفي الأسبوع الماضي أصيب 12 جنديا ألمانيا وجندي بلجيكي ضمن مهمة الأمم المتحدة في هجوم بسيارة مفخخة في مالي.



