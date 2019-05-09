علق المطرب أحمد سعد، على «اللوك» الذي ظهر به في أحدث فوتون سيشن له، قائلًا: «أنا استحميت حماية جمدا وضربت شعري استشوار»، مؤكدًا أن اللوك الذي ظهر به لا علاقة له بالإطلالتين الجديدتين لطليقتيه سمية الخشاب وريم البارودي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «المحور»، مساء الاثنين، أنه رصد تعليقات إيجابية للصورة، وأن البعض قال «أحمد سعد نضف والفلوس خلت شكله أحسن».

ووجه سعد، رسالة لمن أبدى استغرابه على الصورة: "كل واحد منهم يجيب صورته وهو صغير ونتفرج عليها"، نافيًّا ما تردد عن أنه أجرى عملية تجميل، مبديًّا استغرابه مما تم ترويجه بأن أجرى نحتًا في وجهه.

وتحدث سعد عن أغنيته الجديدة «الملوك»، قائلًا إنها تناسب كل شاب يريد التعبير عن بطولته الشخصية، وأن هذه الأغنية لا تندرج في إطار المهرجانات، لكنه نوع جديد يُسمى "تِراب"، وهو أشبه بأغنيات الراب.

وأشار إلى أنه حرص على أن يكون اللحن شبيهًا بأغاني الطرب القديم، وبالتالي يجتمع شيء جديد بآخر قديم، لافتًا إلى أنها حقّقت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها قبل أربعة أيام، وتخطت الثلاثة ملايين مشاهدة.

وكان سعد، قد طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة «الملوك»، والتي يتعاون فيها مع مطربي المهرجانات مصطفى عنبه، ودبل زوكش، عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، والكليب من إخراج حسين شعبان.