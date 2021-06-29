 تنفيذ أكبر مشروع سكني تجاري بغرب الأقصر - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 يونيو 2021 6:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي؟
النتـائـج تصويت

تنفيذ أكبر مشروع سكني تجاري بغرب الأقصر

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 5:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 5:54 ص

تابع العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر أعمال تنفيذ المشروع القومي الذي يقوم به بنك الإسكان والتعمير لإنشاء مشروع سكني تجاري إداري على مساحة 4700م بناحية سوق الحديد بارمنت الوابورات.

وأفاد عاشور بأنه تم عمل جسات لإعداد تقرير تربة من قبل استشاري المشروع؛ مؤكدًا على استمرار المتابعة وتقديم كل الدعم الممكن من قبل الجهات والادارات المعنية بالمركز لإتمام كافة المشروعات الجاري تنفيذها والتي تأتي في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

يذكر أن المشروع يتضمن؛ 3 عمارات متصلة بالبدروم (سكني ـ تجاري ـ إداري) وبدروم (جراج مشترك) بكامل، ومسطح الأرض، ويبلغ إجمالي المسطح التجاري بالمشروع حوالي 1600م، وإجمالي المسطح الإداري حوالي 1600م، وإجمالي المسطح السكني بعدد 17 دور (900 متر الدور الواحد بإجمالي 15300م)، بعدد إجمالي 136 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح من (100م: 130م).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك