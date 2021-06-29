تنفيذ أكبر مشروع سكني تجاري بغرب الأقصر

تابع العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر أعمال تنفيذ المشروع القومي الذي يقوم به بنك الإسكان والتعمير لإنشاء مشروع سكني تجاري إداري على مساحة 4700م بناحية سوق الحديد بارمنت الوابورات.

وأفاد عاشور بأنه تم عمل جسات لإعداد تقرير تربة من قبل استشاري المشروع؛ مؤكدًا على استمرار المتابعة وتقديم كل الدعم الممكن من قبل الجهات والادارات المعنية بالمركز لإتمام كافة المشروعات الجاري تنفيذها والتي تأتي في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

يذكر أن المشروع يتضمن؛ 3 عمارات متصلة بالبدروم (سكني ـ تجاري ـ إداري) وبدروم (جراج مشترك) بكامل، ومسطح الأرض، ويبلغ إجمالي المسطح التجاري بالمشروع حوالي 1600م، وإجمالي المسطح الإداري حوالي 1600م، وإجمالي المسطح السكني بعدد 17 دور (900 متر الدور الواحد بإجمالي 15300م)، بعدد إجمالي 136 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح من (100م: 130م).