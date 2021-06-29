قيرغيزستان تسجل 1092 إصابة جديدة بكورونا بحصيلة إجمالية تتخطى 123 ألف حالة

سجلت قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء، 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 123 ألفا و38 اصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) - وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 558 حالة تعاف جديدة؛ مما رفع اجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 109 آلاف و511 متعافيا، فيما جرى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة من جراء المرض في أخر 24 ساعة؛ ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 1992 حالة.

وأضاف المركز أن 2995 مريضا بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 899 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز أن أكثر من 102 ألف شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، أو ما يمثل 1% تقريبا من اجمالي عدد السكان.