الأولى على الثانوية العامة في الكويت: سعيت لتحقيق حلم أمي وأبي

قالت الطالبة آية عبدالعزيز، الأولى على الثانوية العامة في الكويت، إنها لم تستهدف الحصول على مجموع 100%، موضحة أنها كانت تستهدف تحقيق حلم والدها ووالدتها باحتلال المركز الأول.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «جروب الماميز»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين عبر فضائية «مدرستنا»، مساء الثلاثاء، أنها كانت مدركة لصعوبة السنة الأخيرة من الثانوية العامة، واضطرارها للمذاكرة أغلب الوقت، لافتة إلى أنها كانت الأولى على مدرستها منذ المرحلة الإعدادية.

وأشارت إلى أنها كانت تحقق توازنًا ما بين التعب والراحة، فضلًا عن وضع مجموعة من الخطط لعدم ضياع الوقت، قائلة إن أسرتها ساعدتها على توفير جو المذاكرة الملائم بمنع الزيارات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن الدراسة أونلاين مثلت تحديًا أمامها، متابعة: «الأمر لا يتعلق بالفائدة أو الضرر، ولكني لم أحب أن تكون التجربة خلال السنة الدراسية الأخيرة، وفي النهاية كانت عقبة تخطيتها وتعاملت معها».

وكان الدكتور علي فهد المضيف، وزير التربية الكويتي، قد هنأ الطالبة المصرية، آية محمد علي عبدالعزيز محمد، الأولى على الثانوية العامة 2021 في دولة الكويت، والتي حصلت على 100%، على الهواء مباشرة عبر تلفزيون الكويت، قائلا: «مبروك ألف ألف مبروك آية على المركز الأول، وإن شاء الله منها إلى أعلى بإذن الله، تهانينا للأهل جميعا على هذا الإنجاز الكبير اللي حققتيه بنتي آية».