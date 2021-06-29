انعقاد لجنة التشاور السياسي بين السودان وكوريا الجنوبية في الخرطوم

انعقدت اجتماعات لجنة التشاور السياسي الثامنة بين السودان وكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين في الخرطوم، حيث ترأس الجانب السوداني فيها السفير محمد شريف وكيل وزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب الكوري وزير الدولة بوزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي سيونغ هو لي.

وبحث الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها، كما تناول مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والفنية والتكنولوجية والعلمية، فضلا عن التعاون في المجالين الدولي والإقليمي وتبادل الدعم.

واستعرض الجانبان التطورات الداخلية في البلدين، حيث استعرض وكيل وزارة الخارجية السودانية التطورات الإيجابية التي شهدها السودان منذ ثورة ديسمبر ونجاح السودان في فك العزلة والانفتاح على المجتمع الدولي، وما اتخذته الحكومة الانتقالية من إجراءات وما سنته من قوانين عززت من الحريات والسلام وتحرير الاقتصاد بما في ذلك قانون الاستثمار، ما من شأنه جعل السودان بيئة جاذبة للاستثمار.

من جانبه، عبر الوزير الكوري عن إعجابه بالثورة السودانية وما اتخذته الحكومة من إجراءات تجعله يشجع الشركات الكورية على الإقبال على السودان والاستثمار فيه.

وردا على دعوة وكيل وزارة الخارجية السودانية الجانب الكوري للاستثمار في مجالات البنية التحتية، قال المسؤول الكوري إن ذلك الأمر ممكن، ولكنه يتطلب تمويلا حكوميا عن طريق ضمانات يوفرها بنك الاستيراد والتصدير الكوري، وهو ما سيصبح ميسورا حال إعلان صندوق النقد الدولي بأن السودان أصبح مؤهلا للإعفاء أو التخفيف من الديون وأنه أهل لتلقي قروض.

ووعد الوزير الكوري أيضا بأن بلاده ستقف مع السودان في مساعيه مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية وفي جهوده للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.