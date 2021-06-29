فورد موتور توقف نشاط وحدة الخدمات المالية في الأرجنتين والبرازيل

أعلنت شركة فورد موتور كورب، ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، مساء الاثنين، اعتزامها وقف نشاط شركة الخدمات المالية التابعة لها فورد موتور كريديت في الأرجنتنين والبرازيل.

وتتوقع الشركة أن تكلفها هذه الخطوة ما يصل إلى 375 مليون دولار قبل حساب الضرائب، مشيرة إلى أنها أبلغت الموظفين المتضررين من القرار بذلك.

ومن المنتظر أن تكون هذه التكلفة في الأساس غير نقدية، وتشمل ما يصل إلى 365 مليون دولار في صورة الخسائر الناجمة عن تحويل العملات الأجنبية والمنتظر الاعتراف بها عند بيع أو نقل ملكية عمليات شركة الخدمات المالية في البرازيل والأرجنتين.

وتتوقع فورد موتور، أن يتم الاعتراف بهذه الخسائر ضمن النتائج المالية لها خلال العام الحالي ككل، رغم أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي لتنفيذ قرار إنهاء العمليات.

وأشارت فورد، إلى أنها ستدفع حوالي 10 ملايين دولار للموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم نتيجة هذا القرار، حيث سيتم سداد الجزء الأكبر من المبلغ خلال العام الحالي.