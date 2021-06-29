الانتهاء من رصف وتطوير طريق منطقة حي الزيتون السياحي بمدينة رأس سدر

تشهد مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، أعمال تطوير لبعض المحاور المرورية والميادين ورفع كفاءة ورصف الطرق القديمة، ورصف طرق جديدة لربط جميع الأحياء السكنية ببعضها البعض، وربط القرى والتجمعات البدوية بالمدينة.

قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إن إجمالي طول الطرق الجاري تطويرها يصل إلى 11 كيلومترات، بتكلفة 28 مليون جنيه، وهم طريق تقسيم حي الزيتون بالكامل، و وطريق محطة تحلية مياه البحر، وطريق الحارة البطيئة الرابط بين المدينة وقرية أبوصويرة.



وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه جرى الانتهاء من رصف وتطوير وتخطيط و إنشاء مطبات لتخفيف السرعة بطريق منطقة حي الزيتون السياحي، وجاري العمل بطريق القرى السياحية الداخلي، و تطوير منطقة الكورنيش، وفقًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بتنمية مدينة رأس سدر .



وأضاف أن معظم مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدينة تتضمن أعمال رصف طرق جديدة وتطوير طرق قديمة، وإنشاء حدائق وميادين لخدمة المواطنين، لتظهر المدينة بالمظهر اللائق بها، لكونها مدينة سياحية بالدرجة الأولى، لتوافد عشرات ألاف من السائحين إليها على مدار العام.



وأكد رئيس المدينة أنه جرى وضع بعض القواعد قبل العمل بمشروعات تطوير الطرق، منها عدم الرصف إلا بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق سواء مياه، أو صرف صحي، أو اتصالات، تجنبًا لأعمال الحفر في الطرق مرة أخرى مما يعد إهدار للمال العام، و تشويه للمظهر الجمالي للطرق.