فرض الإغلاق على الملايين في أستراليا بسبب كورونا وسط ذعر من الطفرة دلتا

نظرا لانتشار سلالة فيروس كورونا المعروفة باسم دلتا في أستراليا، يتم فرض الإغلاق على مزيد من المناطق في أنحاء البلاد.

وأفادت صحيفة "ذي أستراليان" اليوم الثلاثاء، بأن قيود حظر التجول تؤثر الآن على أكثر من 10 ملايين شخص من إجمالي عدد السكان، البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

وبعد سيدني على الساحل الشرقي وداروين في الشمال، تم تسجيل العديد من الحالات الجديدة في بيرث على الساحل الغربي وبريسبن في ولاية كوينزلاند الاستوائية.

وفي ظل قليل من الاستثناءات، يتعين على سكان هذه المناطق الآن البقاء في منازلهم.

وسوف تضطر المناطق الأخرى في كوينزلاند، التي كانت تجتذب السائحين من جميع أنحاء العالم قبل الوباء، أيضا إلى الدخول في إغلاق حتى يوم الجمعة، بما في ذلك جولد كوست وتاونسفيل ونوسا، حسبما أفادت حكومة الولاية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض قيود سفر واسعة النطاق مرة أخرى داخل أستراليا.

ولطالما حاولت أستراليا السيطرة على الفيروس من خلال قواعد شديدة الصرامة، وعبر تتبع دقيق للمخالطين.

وتم تأكيد إجمالي 30 ألفا و500 حالة إصابة بكورونا حتى الآن في أستراليا، وتوفي 910 أشخاص بسبب الوباء.

وتم بالفعل إغلاق حدودالبلاد منذ مارس 2020.

وتحقق حملة التطعيم تقدما ضئيلا في أستراليا.