الجيش الألمانى يسحب آخر جنوده من أفغانستان

سحب الجيش الألمانى آخر جنوده من أفغانستان، منهيا بذلك مهمته في البلاد، وذلك حسبما قالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) مساء اليوم الثلاثاء.

وغادرت آخر مجموعة من الجنود الألمان العاملين ضمن مهمة "الدعم الحازم" بقيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) معسكرهم في مزار الشريف بواسطة القوات الجوية الألمانية، لتنهي بذلك مهمة بدأت قبل نحو 20 عاما.

وكان على متن الطائرة أيضا جنود قيادة القوات الخاصة الذين تم نقلهم إلى شمال

أفغانستان لتأمين المعسكر.

ومن المتوقع وصول الجنود الألمان إلى ألمانيا غدا الأربعاء.

واضطر الجيش الألماني مؤخرا إلى تسريع انسحابه بدرجة كبيرة بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن إنها ستسحب قواتها.

وبوصفها المساهم الأكبر في القوات، أعلنت الولايات المتحدة في البداية عن اعتزامها سحب قواتها بحلول 11 سبتمبر، الذكرى الـ20 للهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم القاعدة الإرهابي على الولايات المتحدة، إلا أنها ترغب الآن في إكمال الإنسحاب بحلول العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو.

وفي أفغانستان، ازداد الوضع الأمني سوءا منذ بداية انسحاب القوات الدولية. ومنذ أول أيار/مايو، استعادت حركة طالبان المتشددة السيطرة على نحو 90 مقاطعة من مقاطعات البلاد البالغ عددها 400 مقاطعة.

وبالنسبة للجيش الألماني، كانت المهمة في أفغانستان بمثابة فصل جديد، وهو تقديم الدعم العسكري للولايات المتحدة بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 .