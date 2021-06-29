رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى بروكسل في زيارة رسمية

توجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إلى بروكسل في زيارة رسمية لمقر الاتحاد الأوروبي.



وأوضح بيان للحكومة العراقية أن الكاظمي سيجرى سلسلة لقاءات ومحادثات مع الجانب البلجيكي والاتحاد الأوروبي لتعزيز مستوى التعاون العراقي الأوروبي.



وأكد رئيس الوزراء العراقي، في تصريح صحفي قبيل مغادرته، أن الزيارة ستركز على تفعيل الاتفاقات التي عقدت بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، وبما يسهم في تجاوز العراق الأزمة الاقتصادية وتوسيع نطاق الاستثمارات.



وأضاف أن العراق يواجه نقصاً موسمياً في تجهيز الطاقة الكهربائية تشعر به الحكومة وسوف تتخذ الإجراءات لمعالجته، علماً بأننا افتتحنا 4 محطات طاقة كهربائية كبرى هذا العام، ونتطلع إلى افتتاح المزيد من المحطات خلال الشهور المقبلة.



وذكر الكاظمي أن إنتاج الطاقة الكهربائية وصل إلى أعلى مستوى له طوال العقود الماضية، إلا أن التحديات ما زالت كبيرة، وما زلنا بحاجة إلى المزيد من العمل الجاد للارتقاء لمستوى استحقاق شعبنا وحقوقه المشروعة ومنها توفير الطاقة.



وتابع أن أزمة الكهرباء هي نتاج لسوء التخطيط في هذا المجال، والهدر في الأموال والطاقات لسنوات طويلة ماضية من دون أن تكون هناك منهجية واضحة لحل طويل الأمد، موضحًا أن هذه الحكومة ورثت إرثاً من سوء التخطيط في مجال الطاقة، وعملت خلال العام الماضي على التوسع في الاستثمارات في الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تفعيل استثمار الغاز العراقي وهو العامل الحاسم في تشغيل محطاتنا الكهربائية ومعظمها يعمل على الغاز، ما يعكس سوء التخطيط السابق وعدم وجود خطط استراتيجية في هذا المجال.



وكشف رئيس الوزراء العراقي أن المباحثات التي سيجريها مع دول الاتحاد الأوروبي ستركز على هذا المجال، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية الأخرى.