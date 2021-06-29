الأمم المتحدة: هناك حاجة إلى مزيد من العمل بسبب الجرائم الإلكترونية

يجب على دول العالم أن تقوم بالمزيد لمنع الجرائم الإلكترونية، وفقًا لتقرير للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، والذي قدر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكبد خسائر تصل إلى 6 تريليونات دولار حتى الآن هذا العام.



وقال الاتحاد، بعد تقييم للاستبيانات، إن أفضل إجراءات لمنع الجرائم الإلكترونية تتخذ في الولايات المتحدة، وصنف المملكة العربية السعودية في المركز الثالث وروسيا في الخامس وتركيا في المركز الـ11، وذلك في تقييمه للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول.



وحث دول العالم على تحسين أمنها الإلكتروني؛ لمنع الاختراق غير القانوني لأنظمتها والتلاعب في البيانات.



وفي غضون ذلك، ارتفع عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت حول العالم بشكل سريع ومن المتوقع أن يتضاعف العدد بحلول عام 2030، وعندئذ سيكون 90% من سكان العالم على اتصال بالإنترنت.



وأضاف الاتحاد الدولي للاتصالات إن 3.5 مليار شخص لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، ومن المتوقع أن يتضاعف الرقم إلى 7.5 بحلول 2023.