سيناتور ديمقراطي يقدم مشروع قانون لحماية الصحفيين من رقابة الحكومة الأمريكية

قدم السيناتور الأمريكي الديمقراطي رون وايدن، مشوع قانون ، أمس الأثنين، يهدف إلى حماية الصحفيين من الرقابة الحكومية، بعد أسابيع من الكشف عن أن وزارة العدل تحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، طلبت سجلات الهاتف والبريد الإلكتروني للصحفيين من العديد من وكالات الأنباء الكبرى.

وقال وايدن في بيان: "تجسست إدارة ترامب على المراسلين الصحفيين لتحديد مصادرهم ومنع الشعب الأمريكي من معرفة الحقيقة بشأن فساد ترامب وغياب القانون"، وفقا لموقع "ّذا هيل" الأمريكي.

يشار إلى أنه تم استهداف مراسلي شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية و صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" الأمريكيتين، من قبل إدارة ترامب.

ونفى كل من جيف سيشنز وويليام بار، اللذان تقلدا علي التوالي منصب وزير العدل في عهد الرئيس السابق ترامب، علمهما بهذه التحقيقات.

وسيحدد مشروع القانون، الذي يحمل عنوان قانون حماية المراسلين من قمع الدولة المفرط، الصحفي بأنه شخص "يجمع، أو يعد، أو يصور، أو يسجل، أو يكتب، أو يعدل، أو يبلغ، أو ينشر أخبارًا أو معلومات تتعلق بأحداث إخبارية أو مسائل أخرى ذات اهتمام عام لعرضها على الجمهو ".

وبموجب هذا التشريع المقترح ، يحظر على الحكومة الفيدرالية إجبار مقدمي خدمات التخزين الإلكتروني على تقديم مستندات أو معلومات تتعلق بالصحفيين أو أجهزتهم الشخصية.

وتنطبق هذه المعايير على رسائل البريد الإلكتروني والهواتف ومقدمي الخدمات الخارجيين الذين يمكنهم الكشف عن مصدر الصحفي.