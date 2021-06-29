نائب محافظ جنوب سيناء توجه بسرعة إنهاء إجراءات التقنين

عقدت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للجنة التقنين السكنى بالمحافظة، لمتابعة ملفات التقنين السكنية لواضعي اليد بمدن طور سيناء، ورأس سدر، وأبو رديس، ونويبع ، بحضور المستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، وكافة الجهات المعنية بالمحافظة، وممثلي المدن.

ووجهت نائب المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات التقنين للمواطنين واضعي اليد، وتيسير الإجراءات على المواطنين بكافة مدن المحافظة، وذلك وفقًا لأحكام القانون، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2017.

وأكدت على ضرورة تحقيق المستهدف من التقنين، لإنهاء ظاهرة وضع اليد على الأراضي ملك الدولة، والوصول بالمحافظة إلى محافظة خالية من ظاهرة وضع اليد.

وكان قد تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال لجنة التقنين السكنى خلال انعقادها، وأثنى على الجهد المبذول.