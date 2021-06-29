البورصة الألمانية تشتري حصة الأغلبية في موقع لتداول الأصول الرقمية

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تعمل سوق الأسهم الألمانية على توسيع نطاق أعمالها في الأصول الرقمية بشكل كبير.

وأعلنت البورصة الألمانية "دويتشه بورزه" اليوم الثلاثاء، أن مجموعة "داكس" تستحوذ على حصة أغلبية الثلثين في شركة "كريبتو فاينانس إيه جي"، ومقرها سويسرا.

ويتردد أن مشغل منصة التداول في فرانكفورت يستثمر في ذلك مبلغا في نطاق "معتدل" مكون من ثلاثة أرقام بالفرنك السويسري. ولم تُجب المجموعة على الأسئلة المتعلقة برقم أكثر دقة للسعر.

وتأسست شركة "كريبتو فاينانس إيه جي" عام 2017، وتقدم خدمات تداول واستثمار للعملاء من المؤسسات والمهنيين في مجال الأصول الرقمية، والتي تشمل أيضا العملات المشفرة مثل "بيتكوين".

ويتوقع الشركاء أن تكتمل الصفقة بحلول الربع الأخير من عام 2021.