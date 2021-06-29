الحكومة الرومانية تنجو من تصويت بسحب الثقة

نجت الحكومة الرومانية،والتي هي ائتلاف بين تيارات المحافظين والليبراليين والخضر بقيادة رئيس الوزراء فلورين سيتو، اليوم الثلاثاء، من التصويت على اقتراح بسحب الثقة، كما كان متوقعا.



وقدم الاقتراح الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض.



في تصويت موحد لمجلسى البرلمان - مجلس النواب ومجلس الشيوخ - صوت 201 برلمانيًا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب التحالف من أجل اتحاد الرومانيين اليميني المتطرف لصالح اقتراح سحب الثقة.



ومع ذلك، فقد فشلوا في الوصول إلى الحد الأدنى البالغ 234 صوتًا المطلوب لإسقاط الحكومة.



لم تكن هناك أصوات ضد الاقتراح حيث لم يشارك المشرعون المؤيدون للحكومة. وتم اتخاذ هذه الخطوة مسبقًا من قبل قيادة الائتلاف الحاكم فيما يُنظر إليه على أنه محاولة لمنع النواب من الانشقاق إلى المعارضة.



يشار إلى أن هناك انقسامات عميقة داخل الائتلاف الحاكم، المكون من حزب سيتو الوطني الليبرالي، وحزب (يو إس أر-بلس) وحزب الأقلية المجرية في البلاد(يو دي إم أر).



كما أن الحزب الوطني الليبرالي نفسه منقسم بسبب الصراعات على السلطة الداخلية.