مؤتمر صحفي وحفل فني احتفالا بثورة يونيو في مكتبة مصر العامة بالمنيا

أعلنت عدة أحزاب السياسية بمحافظة المنيا، تنظيم احتفالية كبيرة بالعيد الثامن لثورة 30 يونيو المجيدة، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة مكتبة مصر العامة بمدينة المنيا، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والبرلمانية والإعلامية وكبار السياسين.

جاء ذلك بتنسيق عدد من الأحزاب السياسية لتنظيم الحفل، وهي "الحزب العربي الديمقراطي الناصري، وحزب الجيل الديمقراطي، وحزب الأحرار الاشتراكيين، وحزب مصر القومي، وحزب مصر المستقبل"، وتم دعوة عدد من الأحزاب الأخرى وبعض السياسيين.

وخلال الحفل، يتحدث أمناء الأحزاب عن ثورة الشعب المصرية العظيمة، ودورها في إنقاذ مصر من جماعة الفكر المتطرف ومن حكم الجماعة المتحالفة مع مخطط الفوضى الشيطاني، ونجاحها في إيقاف هذا المخطط، وسيتناول أمناء الأحزاب في كلماتهم الإنجازات التي حققها النظام الوطني بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات السبعة الأخيرة، والقضايا المهمة التي يتعرض لها الوطن.

ومن المقرر عرض فقرات غنائية بالحفل، للمطرب والفنان هيثم مصطفى بمشاركة الأطفال، مع عرض مسرحي مع عرض فقرات غنائية أخرى وفنية.