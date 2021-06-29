مصر تفوز برئاسة الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات

فازت مصر ممثلة في البورصة المصرية، برئاسة الاتحاد اليوروأسيوي للبورصات، في دورته القادمة، بعد منافسة قوية مع بورصتي سيدني وأرمينيا.

وقال رئيس البورصة المصرية محمد فريد، في بيان اليوم الثلاثاء، إن فوز البورصة المصرية بهذا المنصب يعكس تزايد مكانة البورصة المصرية على المستويين الاقليمي والدولي.

وأضاف أنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة لبناء قدرات البورصات الأعضاء بالاتحاد على نحو يسهم في زيادة تنافسيتها وتكامل أنشطتها وخدماتها وكذا العمل على تنسيق كافة القواعد المنظمة للقيد والتداول، مع العمل على تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار، وكذا تعزيز قنوات التواصل وجهود الترويج والتعريف لتحسين الرؤية بما يسهم في تنشيط التداولات والسيولة".

تأسس اتحاد البورصات الأوروآسيوية في 16 مايو 1995 مع 12 عضوًا مؤسسًا، بغرض المساهمة في التعاون والتنمية والدعم والترويج لأسواق رأس المال في المنطقة الأوروبية الآسيوية (أي أوروبا وآسيا وحوض البحر الأبيض المتوسط).

يصل عدد أعضاء الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات 39 عضوًا موزعين بين 20 عضوًا كاملا، و7 أعضاء منتسبين، و8 مراقبين و4 شركاء بما في ذلك مؤسسات واتحادات إقليمية من 20 دولة، كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويعتبر الاتحاد اليوروآسيوي للبورصات أحد أكبر الاتحادات الإقليمية حيث يصل رأسمال المال السوقي لبورصاته 18,8 تريليون دولار، كما تبلغ قيمة التداول السنوية نحو 873،5 مليار دولار، وتصل عدد الأوراق المالية المقيدة ببورصات الاتحاد نحو 3626 ورقة مالية ما بين أسهم وسندات.