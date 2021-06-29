النحس يواصل معاندة نجم السويد أمام أوكرانيا رغم تسجيله لهدف التقدم

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واصل النحس ملازمة إيميل فورسبيرج نجم السويد في مباراة أوكرانيا المقامة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس أمم أوروبا.

ونجح فورسبيرج من تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده، ولكن في الشوط الثاني سدد كرتين على مرمى أوكرانيا، واصطدمت واحدة بالعارضة وأخرى بالقائم.

وأصبح لدى فورسبيرج 4 أهداف في كأس أمم أوروبا بالنسخة الحالية ولا يتفوق عليه في عدد الأهداف سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي ودع البطولة على يد بلجيكا.

وتشير نتيجة مباراة أوكرانيا أمام السويد بالتعادل بهدف لكل فريق، أحرز لأوكرانيا زيتشينكو نجم مانشستر سيتي، وسجل لمنتخب السويد القائد فورسبيرج.