اليمن: الحوثيون ينفون استهداف مواقع مدنية في مأرب

نفت جماعة انصار الله الحوثية في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف مواقع مدنية بمدينة مأرب، شرقي البلاد.



وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان صحفي، "تمكنت القوة الصاروخية ظهر اليوم، من استهداف معسكر صحن الجن ومعسكر المنطقة العسكرية الثالثة (تابعان للجيش اليمني الحكومي)، بصاروخين باليستيين".



وأشار سريع إلى أن الصاروخين من طراز "بدر"، "وكانت الإصابة دقيقة".



وأضاف "عملية الاستهداف أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان(القوات الحكومية) بينهم قادة".



وتابع المتحدث العسكري للحوثيين "ما يروج له إعلام العدوان من استهداف مواقع مدنية إنما هو زيف ولا أساس له من الصحة، فضرباتنا الصاروخية والمسيرة تستهدف مواقع عسكرية واضحة ومعروفة، ونتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وجميع عملياتنا تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".



وفي وقت سابق اليوم، أكد بيان رسمي للحكومة الشرعية، مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة عشرة آخرين إثر قصف صاروخي شنه الحوثيين على حي سكني في مدينة مأرب.