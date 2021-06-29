عماد الدين أديب: ثورة 30 يونيو إنقاذ تاريخي لمصر ونقلة نوعية لها

علق الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، على مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، إن هذا التاريخ يعد إنقاذ تاريخي لمصر ونقلة نوعية للدولة، مؤكدًا أن الدولة في بدايات تشكيل مصر القومية من الداخل.

وطرح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، عدد من التساؤلات حول إن كان استمر حكم الإخوان حتى الآن، قائلًا: «هل كانت مصر ستنعم بالاستقرار.. هل كانت ستحقق الاستقرار الاقتصادي.. هل كانت ستعمل على إقامة هذا الكم من المشروعات، أهمها مشروع قناة السويس الجديدة».



وتابع: «هل كانت ستتحسن العلاقات المصرية العربية والإقليمية والإفريقية والعالمية؟.. هل كانت ستقضى على الإرهاب؟ وتلعب دورًا في العدوان على غزة؟.. هل كانت ستتبوأ مصر مراكز متقدمة في صادراتها الزراعية؟»، معقبًا: «لو استمر حكم الإخوان لكانت مصر مستعمرة تركية».



وأشاد بقرار تحرير سعر الصرف في مصر لتتحول للعمل بآليات السوق الحر، الذي لم يجرؤ أحد في الدول العربية كافة على اتخاذه، مستبعدًا حسن إدارة الإخوان لملف سد النهضة في حالة كان استمر حكمهم.



وطالب بجعل 30 يونيه عيدًا قوميًا للدولة لأنه كان ثورة الشعب المصري، مشيرًا إلى التنسيق بين مصر والقوى العاقلة على مستوى العالم على المستوى العربي والإفريقي.