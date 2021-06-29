الإنتاج الثقافي يستعد لذكرى ثورة 30 يونيو بحفل غنائي

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، حفلاً موسيقياً غنائياً للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح، برئاسة الأستاذ ياسر صادق، احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم الحفل في الثامنة مساء الأربعاء 30 يونيو بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بمشاركة 40 عازفاً وعازفة، بقيادة المايسترو تامر غنيم، ويحييه الفنانون أنغام مصطفى، أحمد محسن، فاطمة عادل، بهاء الطمباري.

ويقدم الفنانون باقة من الأغنيات الوطنية ذات الأثر الكبير في وجدان الشعب المصري، منها "أحلف بسماها وبترابها، مصر التي في خاطري، أقوى من الزمان، الوطن الأكبر".

يذكر أن وزيرة الثقافة قد وافقت على إقامة الحفل مجاناً للجمهور، مشاركة من وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الإنتاج الثقافي، في الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة، ولإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بالأغنيات الوطنية.