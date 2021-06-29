تعرض كل من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، و"إن كيه سي أفريكان بزنس" -إحدى شركات مجموعة أوكسفورد إيكونومكس- غدا الأربعاء، تقريرهما المشترك حول "أفضل الممارسات في مجال خلق مناصب للشغل: دروس من أفريقيا".

وقال بيان من الأمم المتحدة، إن الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا تهدد بإضعاف الاقتصاد الإفريقي بإطراد، وتقليص فرص الشغل على امتداد القارة، وعلى الأخص لساكنتها الشابة، التي هي في أوج النمو.

وبينما شرعت إفريقيا في تعافيها الاقتصادي، فإن هذا التقرير يهدف إلى دعم جهود التسريع في خلق مناصب الشغل التي يبذلها صانعو القرار، من خلال إعلامهم بميادين التدخل الأساسية وبالدروس المستفادة من 34 مبادرة قامت بها 15 بلدا إفريقيا (جنوب إفريقيا، الجزائر، أنجولا، الكاميرون، الكوت ديفوار، مصر، إثيوبيا، غانا، جزيرة موريس، كينيا، المغرب، نيجيريا، رواندا، تنزانيا، تونس).

يذكر أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، إحدى اللجان الإقليمية الخمس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة، واندماجها الإقليمي وتنهض بالتعاون الدولي دعما للقارة من خلال البحث والدعم التقني للحكومات.

و"إن كيه سي أفريكان بزنس" هي مصدر معترف به للبحث الاقتصادي والسياسي المستقل حول إفريقيا، متخصصة في إعداد تقارير تلبي الاحتياجات إلى المعلومات لدى المستثمرين المهنيين وصناع القرار في المقاولات ذوي المستوى العالي، المنخرطين في تنمية القارة الأفريقية.



