النائبة غادة علي تنتقد تأخر تنفيذ حاضنة مشروعات مركز شباب الجزيرة

قالت النائبة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عدم تفعيل اتفاقية التعاون المبرم بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي بخصوص حاضنة أعمال للشباب مركز شباب الجزيرة، وبتمويل كامل من أكاديمية البحث العلمى، تسبب في ضياع فرص ومنح للشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بحاضنة أعمال الشباب، وكذلك بعض مشكلات مراكز الشباب، بحضور الدكتور أشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشبان، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية.

وقالت "علي"، في طلب الإحاطة، إنه حتى الآن يتم عقد اتفاقيات تعاون بين الوزارات دون تفعيل، وما هي إلا مضيعة للوقت والجهد والفرص للشباب، مؤكدة إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي منذ أكتوبر 2019 بمقتضاه تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ مشروع متكامل لريادة الأعمال بتمويل قدرة 6 مليون من الأكاديمية.

وأضافت أنه في يونيه 2020 جرى رفع قيمة التمويل وإشهار الوزارتين لذلك إلى 15 مليون على مدار 3 سنوات ليكون للشاب منحة قدرها 200 ألف جنيه ليبدأ مشروعه إلى جانب التدريبات والمتابعة المستمرة من حاضنة الأعمال، مما يضمن الاستدامة لمفهوم الابتكار والوظائف غير التقليدية وتنمية وثقل القدرات العلمية والمهنية للشباب والنشأ.

وأوضحت أن البروتكول يشمل تنفيذ نادي لريادة الأعمال والابتكار وتدريب 500 فكرة مشروع متميز، وتنفيذ حاضنة أعمال لاحتضان عشرة مشروعات ناشئة متميزة من مخرجات نادي ريادة الأعمال، وإنشاء جامعة افتراضية للطفل لتبني الموهوبين علميًا من الأطفال واحتضان قدراتهم العلمية وثقلها داخل الجامعة الافتراضية بالتعاون مع أساتذة الجامعات المتخصصين في الرياضيات والكيمياء والفيزياء والعلوم المتخصصة، منتقدة تأخر تنفيذ المشروع قائلة: "مع كل هذا لا يوجد تطور للأوضاع ولم يتم تنفيذ لبرنامج حتى الآن".

وانتقدت النائبة ردود مسئولي أكاديمية البحث العلمي على طلب الإحاطة، مشددة على رفضها التام لتسويف القضية.