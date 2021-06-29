الحكومة العراقية توافق على تمويل إنتاج 5 أفلام سنمائية

وافقت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، على تمويل إنتاج 5 أفلام سينمائية من الميزانية المالية المتوفرة في وزارة الثقافة العراقية للعام الحالي.

وقررت الحكومة العراقية في جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم برئاسة مصطفى الكاظمي "تقديم المنح المالية للأفلام السينمائية من الميزانية المتوفرة في وزارة الثقافة للانتاج المشترك لخمسة أفلام هي: رجل الخشب، وميسي بغداد، والامتحان، وأوربا والجنائن المعلقة".

كما قررت الحكومة "استثناء شراء حقوق الطبع والتعاقد للمؤلفات الأجنبية لترجمتها للغات الوطنية وإنتاج الأعمال السينمائية والمسرحية والفنون الشعبية من أساليب التعاقد المبينة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2021، وتبسيط إجراءات شراء حقوق الملكية الفكرية للمؤلفات الأجنبية باعتماد المراسلات الإلكترونية".

وتسعى وزارة الثقافة العراقية إلى إعادة عجلة إنتاج الأفلام السينمائية في العراق بعد توقف طويل بسبب عدم توفر الأموال.